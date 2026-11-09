فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی گفت: تاکنون حدود پنج هزار و ۸۰۰ نفر از شهرهای مختلف استان به یادمان‌های دفاع مقدس اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار سرتیپ پاسدار محمدحسین رجبی در جلسه ستاد مرکزی راهیان نور با تأکید بر نقش میزبانی استان از زائران راهیان نور اظهار کرد: آذربایجان‌غربی امسال علاوه بر اعزام‌کننده، یکی از استان‌های میزبان نیز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نزدیک به ۳ هزار نفر از زائران استان‌های اردبیل، خراسان رضوی و سایر استان‌ها در همین مدت و با وجود شرایط جنگی کشور، میهمان آذربایجان‌غربی بوده‌اند که خدمات لازم برای میزبانی و حضور آنان در مناطق یادمانی فراهم شده است.

فرمانده سپاه شهدای استان با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در اعزام کاروان‌های راهیان نور گفت: بر اساس آمارهای موجود؛ سال گذشته استان از نظر تعداد اعزام زائران، یکی از استان‌های پیشتاز و دارای بیشترین آمار اعزام بود.

سردار رجبی خاطرنشان کرد: برنامه اعزام کاروان‌های راهیان نور استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور از بیستم ماه جاری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس و میزبانی از کاروان‌های راهیان نور افزود: با وجود سابقه درخشان ایثارگری و مجاهدت مردم استان در دوران دفاع مقدس، متأسفانه زیرساخت‌های مورد نیاز برای معرفی این ظرفیت عظیم تاریخی و فرهنگی، میزبانی از زائران و توسعه فعالیت‌های راهیان نور در این استان طی سال‌های گذشته با ضعف‌هایی مواجه بود از همین رو، تقویت زیرساخت‌های اردوگاهی، یادمان‌ها و مراکز اسکان زائران به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفت.