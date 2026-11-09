مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از کسب سه مدال در المپیاد‌های علمی کشور شامل یک طلا، یک نقره و یک برنز توسط سه دانش‌آموز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر با اشاره به کسب سه مدال در المپیاد‌های علمی کشور شامل یک طلا، یک نقره و یک برنز توسط سه دانش‌آموز خوزستانی بیان کرد: این مدال‌ها در رشته‌های علوم و فناوری نانو، علوم زمین و جغرافیا به دست آمده است.

وی افزود: آرمیتا دواتگرزاده، دانش‌آموز دبیرستان فرزانگان ۲ اهواز، موفق به کسب مدال طلای المپیاد علوم و فناوری نانو شده است.

علی فر اظهار داشت: پدرام بسحاق از دبیرستان شهید بهشتی اندیمشک نیز مدال نقره المپیاد علوم زمین و محمدطا‌ها مومنی از مدرسه استعداد‌های درخشان شهید بهشتی ایذه، مدال برنز المپیاد جغرافیا را کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز در المپیاد‌های علمی کشور، نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت علمی دانش‌آموزان خوزستانی است.

علی‌فر ضمن قدردانی از تلاش دانش‌آموزان مدال‌آور، خانواده‌ها و مدیران و معلمان گفت: حمایت از استعداد‌های برتر و فراهم کردن زمینه رشد توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان از اولویت‌های آموزش‌وپرورش خوزستان است و این موفقیت را به دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و جامعه فرهنگیان استان تبریک می‌گویم.

جمعیت دانش آموزی خوزستان یک میلیون ۱۲۵ هزار نفر است.