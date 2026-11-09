رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: سه هزار و ۶۰۰ نفر زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج زندان مشغول کار هستند که از این تعداد ۲۷۰۰ نفر در ۱۷۶ کارگاه خارج از زندان کار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی‌نژاد در جلسه بنیاد تعاون زندانیان استان با تاکید بر حرفه آموزی و کسب مهارت زندانیان گفت:در هفت‌ماهه امسال ۹۱ درصد از جامعه هدف مددجویان با اخذ گواهی از سازمان فنی و حرفه‌ای موفق به مهارت‌آموزی شده‌اند و این روند در زندان‌های استان ادامه دارد.

وی افزود: بنیاد تعاون با ایجاد فرصتهای اشتغال برای زندانیان، نقش موثری در کمک به معاش مددجویان و خانواده آنها و همچنین تحصیل درآمد برای پرداخت محکومیت‌های مالی و دیه ازطریق ایجاد کارگاه‌های تولیدی، مؤسسات صنعتی، مجتمع‌های کشاورزی، دامپروری و شرکت‌های بازرگانی و خدماتی دارد.

علی‌نژاد اظهار کرد: این بنیاد تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است که می بایست ادامه یابد.