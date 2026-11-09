مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوکان از بازگشایی مسیر دسترسی به پل تاریخی سلطان این شهرستان با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، گردشگران می‌توانند با خودرو به نزدیکی این اثر تاریخی دسترسی پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شورش محمدپور افزود: یکی از مشکلات عمده گردشگران و بازدیدکنندگان پل تاریخی سلطان، دشواری مسیر دسترسی به این اثر بود که حدود ۴۰۰ متر با جاده اصلی فاصله داشت.

وی افزود: با همکاری جوامع محلی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوکان، ۳۰۰ متر از مسیر سخت‌گذر و کوهستانی منتهی به این پل بازگشایی شده است و اکنون گردشگران می‌توانند با استفاده از خودرو به نزدیکی این اثر تاریخی برسند.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوکان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ساماندهی محوطه پل تاریخی سلطان گفت: در فاز دوم این پروژه، نصب آلاچیق و سنگ‌فرش کردن محوطه این اثر تاریخی با همکاری جوامع محلی به‌زودی آغاز خواهد شد.

محمدپور همچنین به مرمت این پل در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مرمت پل تاریخی سلطان با نظارت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوکان و توسط خیرین و هیات امنای این پل انجام شد که برای تکمیل عملیات مرمت آن ۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: در جریان عملیات مرمت، ۶ تن آهک مخصوص از سوی میراث فرهنگی برای مرمت پل تامین شد و سایر هزینه‌ها نیز توسط هیات امنا و جوامع محلی پرداخت شد.

محمدپور با بیان اینکه پل سلطان در نزدیکی روستای «زیراندول» و بر روی رودخانه سیمینه قرار دارد، گفت: این پل با استفاده از سنگ‌چین خشک و به صورت یک دهانه ساخته شده و قدمت آن به بیش از ۴۰۰ سال پیش و دوره صفویه بازمی‌گردد.

وی اظهار کرد: پل تاریخی سلطان با ۲۰ متر طول و ۳۵۰ سانتی‌متر عرض، دارای دو طاق رومی است که طاق کوچک‌تر آن سه متر عرض و یک متر و ۳۰ سانتی‌متر ارتفاع و طاق بزرگ‌تر آن ۶ متر عرض و سه متر و ۲۰ سانتی‌متر ارتفاع دارد که از باشکوه‌ترین بخش‌های این اثر تاریخی به شمار می‌روند.