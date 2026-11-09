به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گروه سایبری حنظله با هشدار به صهیونیست ها درباره حمله به ایران اعلام کرد: صدای ما را از قلب تل‌آویو شنیدید؛ این آخرین هشدار است و در صورت حمله مجدد به زیرساخت‌های انرژی ایران، تأسیسات حیاتی اسرائیل را هدف قرار خواهیم داد.

حنظله اعلامیه خود خطاب به صهیونیست ها را با این تهدید به پایان رساند که صهیونیست ها پاسخی دریافت می کنند که آنها را مجبور می کند بدون آب، بدون برق و بدون امید در مخفیگاه ها زندگی کنند. رسانه های عبری هم گزارش دادند که این اعلامیه‌های هشدارآمیز حاوی کد «کیوآر» بود که صهیونیست ها را به وب‌سایت حنظله منتقل می‌کرد تا پیام آنها را ببینند. پلیس رژیم صهیونیستی و شاباک هم از نحوه توزیع این پیام ها غافلگیر شده اند.