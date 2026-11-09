به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همتی‌نژاد، رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان گفت: امسال بیش از ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافته که با توجه به پیشرو بودن کشاورزان، رعایت الگوی کشت و برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی، عملکرد تولید این محصول به ۹۰ تا ۱۰۰ تن در هر هکتار رسیده است.