نایب رئیس انجمن تولید زیتون استان قزوین ،زیتون را کالایی اساسی، استراتژیک و پرکاربرد توصیف کرد و گفت: روغن این محصول نیز جزء فرآورده‌های مهم راهبردی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، فرشاد حمیدی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین، با اشاره به ضرورت افزایش سرانه مصرف به عنوان محرک توسعه سطح کشت، مقایسه‌ای با کشور ترکیه داشت و افزود: در ترکیه میزان سرانه مصرف زیتون ۲۰ برابر ایران است، در حالی که این کشور در حوزه تولید و صادرات نیز آمار بسیار بالاتری (از جمله صادرات ۵۰۰ برابری) دارد؛ موضوعی که ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی صادرات را دوچندان کرده است.

ضرورت حرکت علمی در باغات و عبور از سنت به مدرنیته

در ادامه، علی کشاورز هدایتی، زیتون‌کار نمونه ملی و استانی با تأکید بر اینکه فعالیت بدون مبنای علمی در هیچ حوزه‌ای موفق نخواهد بود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته با وجود کمبود امکانات، بیش از ۱۶۰ هکتار را با شیوه آبیاری نوین آغاز کردیم و امروز نیز بیش از ۸۰ درصد کشت‌وصنعت‌ها از حضور مشاوران تغذیه و مبارزه با آفات بهره می‌برند.

وی بر لزوم بهینه‌سازی و مکانیزاسیون باغات سنتی زیتون استان تأکید کرد و یادآور شد: خرید تجهیزات برای زیتون‌کاران خرد یکی از چالش‌های این بخش بود که طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

چالش‌های صنایع تبدیلی و موانع اداری

حمیدی نایب رئیس انجمن تولید زیتون استان قزوین، عمده‌ترین مشکلات این صنف را کمبود سرمایه در گردش، ضعف زیرساخت‌ها و ناتوانی برخی اعضا در تأمین هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: استان قزوین به لحاظ کمی دومین استان تولیدکننده زیتون در کشور است، اما در حوزه کیفی و صنایع تبدیلی (به‌ویژه کنسرو زیتون) توفیق چندانی نداشته‌ایم و رفع این نواقص نیازمند حمایت جدی مسئولان است.

کشاورز هدایتی زیتون کار نمونه ملی و استانی نیز با بیان اینکه بخش خصوصی باید اجرای طرح‌ها را دنبال کند، خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع تبدیلی زیتون، انتظار حمایت مادی از دولت نداریم و تنها دغدغه ما تسریع در صدور مجوز‌های لازم است.

وی همچنین از برخی قوانین دست‌وپاگیر اداری گلایه کرد و افزود: طولانی شدن فرآیند‌های اداری و کارشناسی از موانع پیش روی تولیدکنندگان است.

ضرورت برندسازی، حذف واسطه‌ها و اتصال به بورس

زیتون‌کار نمونه ملی و استانی با اشاره به مقوله برندسازی و آگاهی‌رسانی عمومی گفت: نخستین گام، کیفیت محصول است؛ اما متأسفانه عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شناخت ناچیز مردم از اهمیت و ارزش غذایی زیتون، از حلقه‌های مفقوده بازار داخلی این محصول به شمار می‌رود.

کشاورز هدایتی ارکان بازار هدف را شامل کیفیت، توانمندی مردم و حذف واسطه‌های غیرضروری دانست که به لطف فضای مجازی تا حدودی محقق شده است.

حمیدی، نایب رئیس انجمن تولید زیتون استان نیز ایجاد بازارچه تخصصی زیتون، راه‌اندازی راه طارم برای اتصال به بازار اصلی، ترویج و توسعه صادرات، و همچنین اتصال محصول زیتون به بازار بورس را از مطالبات و ضرورت‌های کلیدی برای ساماندهی بازار این محصول برشمرد.

بحران آب و سهم ناچیز طارم قزوین از سفیدرود

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، موضوع بحران آب به عنوان مهم‌ترین دغدغه باغداران مطرح شد.

کشاورز هدایتی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد آب سد سفیدرود به استان گیلان می‌رسد و سهمیه استان قزوین تنها ۲ درصد است، تأکید کرد: نیاز اساسی باغداران زیتون طارم، آب است و باید تأمین آب باغات زیتون در اولویت قرار گیرد.

حمیدی نایب رئیس انجمن تولید زیتون استان نیز در پایان، عدم تأمین منابع مالی مناسب برای توسعه کشت را از دیگر عوامل بازدارنده در رونق بازار زیتون دانست و بر لزوم هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع این صنعت تأکید کرد.