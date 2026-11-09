

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در دوشنبه ۱۸ آبان به شرح زیر است:

در دویست و پنجاه و پنجمین روز جنگ تحمیلی سوم جنگی که ۸ ماه و ۱۰ روز پیش ترامپ با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت، اما نه تنها به هدفش نرسید بلکه با پاتک راهبردی ایران در کنترل تنگه هرمز چنان سیلی به گوشش خورد که صدایش در کنگره آمریکا هم به گوش رسید با از دست رفتن کنترل جمهوری‌خواهان بر سنا و مجلس نمایندگان شکستی که کلش ریپورت علت اصلی آن را جنگ با ایران عنوان کرده و با بررسی ۱۵۳ نظرسنجی افکار عمومی گزارش داده جنگ علیه ایران در مقایسه با هفت جنگ بزرگ آمریکا با بیشترین مخالفت عمومی در این کشور رو‌به‌رو شده البته ترامپی که به تعبیر نیوزویک در باتلاق تنگه هرمز گرفتار شده است.

در گفت‌و‌گو با شبکه سی بی اس نارضایتی رای دهندگان از جنگ با ایران افزایش قیمت بنزین و حمایت‌های دولتش از اسرائیل را علت شکست جمهوری‌خواهان اعلام کرده و گفته کشور‌هایی که ما از آنها محافظت می‌کنیم باید همه هزینه‌های این جنگ را به آمریکا بپردازند، چون بدون ما اصلاً وجود نداشتند رئیس جمهور متوهم آمریکا در این گفت‌و‌گو باز هم در حالی مدعی کنترل بر تنگه هرمز شده که رویترز با استناد به داده‌های ردیابی دریایی خط بطلانی روی توهمات آن کشیده و با رسم شکل بهش نشان داد که عبور و مرور دریایی از این آبراه راهبردی متوقف شده موضوعی که شرکت کپر آن را تایید کرده و گفته دیروز هیچ عبوری از تنگه هرمز انجام نشده تنگه‌ای که به اذعان آنتونی برینکن وزیر امور خارجه سابق آمریکا ایران برای همیشه می‌تواند کنترل تنگه آن را به راحتی در اختیار بگیرد این دیپلمات آمریکایی پیشنهاد جالب توجهی هم برای پایان جنگ با ایران به ترامپ داده و گفته در شرایط فعلی بهترین راه دادن امتیاز به ایران است از کاهش تحریم‌ها گرفته تا اعطای امتیازاتی درباره تنگه هرمز.

رابین بروکس اقتصاددان و تحلیلگر آمریکایی هم پیشنهاد مشابهی برای ترامپ داشته و گفته وقتش رسیده به جنگ پایان بدهیم و جلوی ضرر بیشتر را بگیریم، اما فایننشال تایمز پا را فراتر از این حرف‌ها گذاشته و به ترامپ توصیه کرده برای حفظ آبرویش هم که شده به جنگ پایان بدهد، اما ترامپ ممکن است قید ته مانده آبرویش را هم بزند و بخواهد جنگ را ادامه بدهد که در آن صورت به قول آقای عراقچی با جهنمی رو‌به‌رو می‌شود که رزمندگان هوشیار و نیرو‌های مسلح مقتدر ایران برایش تدارک دیده‌اند به قول ما ایرانی‌ها آزموده را آزمودن خطاست، چون ایران بار‌ها نشان داده نه با فشار نظامی جلوی دشمن سر خم می‌کند و نه با فشار اقتصادی همانطور که خشم حماسی آمریکا به شکست حماسی تبدیل شد طرح دروازه آهنینش هم همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه گفته در مقابل اراده آهنین ملت ایران ناکام می‌شود البته نه فقط ما این حرف را بگوییم که خود آمریکایی‌ها هم از جمله استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاوکیز هم معترف هستند طرح دروازه آهنین ایران را تسلیم نمی‌کند و تنها نتیجه آن خروج پرهزینه‌تر آمریکا از جنگ است.

واقعیت این است که وقتی قطار قدرت آمریکا از ریل خارج شده و مردمش از این سیاست‌ها بیزار هستند آوردن نام دروازه آهنین بیشتر شبیه به یک شوخی است، چرا که به گفته رئیس جمهور تسلیم شدن در برابر زور و قلدری در قاموس ایرانی‌ها جایی ندارد. سردار بلالی مشاور فرمانده نیرو هوافضای سپاه هم به مردم ایران اطمینان داده نیرو‌های مسلح با همه توان پای کار هستند و اگر دشمن دست از پا خطا کند پاسخ ویرانگر می‌گیرد، بله رمز استقامت و پایداری ایران همین همراهی و همدلی نیرو‌های مسلح با مردم بوده، سلاحی کارآمد که نقشه‌های شوم دشمن آمریکایی ـ صهیونی را نقش بر آب کرده است.

نویسنده: حمیده اعلمی