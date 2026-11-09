معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان: عملیات اصلاح خطوط جنوبی طرح غدیر که ۷۲ ساعت برای آن پیش‌بینی شده بود، با تلاش شبانه‌روزی نیروها در ۲۸ ساعت به پایان رسید.

شتاب در اصلاح خطوط غدیر و پایداری آبرسانی به شهرهای جنوبی خوزستان

شتاب در اصلاح خطوط غدیر و پایداری آبرسانی به شهرهای جنوبی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،فرامرز قلمباز با اشاره به پایان عملیات اصلاح خطوط جنوبی طرح آبرسانی غدیرگفت: این عملیات با هدف افزایش ظرفیت انتقال و ایجاد پایداری در تأمین آب شرب شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان انجام شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی اجرای این عملیات با همکاری مدیریت‌های آبرسانی شهرهای غرب و مرکز (غدیر) و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبرسانی معاونت آبرسانی انجام شد و شرکت آب غدیر خوزستان مسئولیت اجرای آن را برعهده داشت.

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای این عملیات ۷۲ ساعت بود، گفت: با تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، عملیات اصلاحی در مدت ۲۸ ساعت به پایان رسید.

قلمباز ادامه داد: با اتمام عملیات، شرایط انتقال آب به شهرهای آبادان و خرمشهر به حالت عادی بازگشت.