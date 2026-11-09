رئیس فدراسیون بسکتبال، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و دکتر معالج اعضای تیم حادثه‌دیده آکادمی سحر با حضور در بیمارستان و دیدار با اعضای باشگاه، درباره آخرین وضعیت مصدومان و چگونگی رسیدگی به آنها توضیحاتی ارائه دادند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد داوری در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان حادثه اتوبوس تیم بسکتبال سحر تهران، اظهار کرد: آقای دنیامالی دستور دادند که آقای بنی‌تمیم، پزشکی ورزشی و فدراسیون بسکتبال پیگیر مسائل باشند و این اتفاق افتاد.

وی افزود: از عزیزانی که کنار بچه‌ها بودند، تشکر می‌کنم. تا الان از ۱۶ نفری که آسیب دیده‌اند، ۱۲ نفرشان مرخص شدند.

داوری بیان کرد: عمل خانم عادلی دیروز تمام شد و در حال حاضر در هتل هستند و ان‌شاءالله با آمبولانس به تهران منتقل می‌شوند. آقای سلمانی نیز امروز عمل شکستگی لگن دارد و الان در اتاق عمل است و ان‌شاءالله سلامتش را به دست می‌آورد.

وضعیت پریا مهرمند؛ خطر تا حدود زیادی برطرف شده است

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به وضعیت دو مصدوم دیگر، گفت: شرایط آراد عزیز و خانم پریا مهرمند، دو مصدوم دیگر کمی متفاوت‌تر است و کادر درمانی بیمارستان گلستان تاکنون زحمت زیادی کشیده‌اند.

داوری خاطرنشان کرد: به هر حال خطری بود که خدا را شکر تا حدود زیادی برطرف شده است. الان قرار است با کمک مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، مدیرکل استان تهران، رئیس هیئت پزشکی ورزشی خوزستان و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به تهران منتقل شوند تا ادامه مداوای این عزیزان در تهران انجام شود.

وی افزود: همچنین قرار شد تا نایب‌رئیس فدراسیون بسکتبال در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند و بحث‌های ارتوپدی را جداگانه زیر نظر داشته باشند.

همراهی هیئت خوزستان و پزشکی ورزشی خیلی کمک کرد

داوری گفت: در مجموع، همراهی هیئت بسکتبال استان خوزستان و هیأت پزشکی ورزشی در این مدت خیلی به ما کمک کرد.

تا پایان درمان مصدومان در کنار خانواده‌ها و ورزشکاران هستیم

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان نیز گفت: متأسفانه اتوبوس این تیم در مسیر بازگشت به تهران دچار سانحه شد و تعدادی از دختران بازیکن، سرپرست و مربی تیم دچار آسیب‌دیدگی شدند. حسب دستور مقام عالی وزارت، من به‌عنوان مدیرکل و خدمتگزار ورزش استان خوزستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و نماینده خود وزارتخانه، در بیمارستان‌هایی که مصدومان بسترس شدند، حضور پیدا کردیم و در بیمارستان اروند، گلستان اهواز و شهرستان شوش از ورزشکاران عیادت کردیم.

حمید بنی‌تمیم در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: هیئت پزشکی ورزشی، مدیران ارشد استان و فرمانداران به این ورزشکاران سر زدند و تلاش کردیم هرآنچه که برای مداوای این عزیزان لازم است، به کار بگیریم. ان‌شاءالله تا مراحل نهایی درمان ورزشکاران، به دستور مقام عالی وزارت و بر اساس وظیفه قانونی و شرعی‌مان، در کنار خانواده‌ها و ورزشکاران هستیم.

ادامه مراقبت‌ها از پریا مهرمند

دکتر ایرج نظری، متخصص عروق و از پزشکان معالج پریا مهرمند، با اشاره به وضعیت این بازیکن آسیب‌دیده اظهار کرد: خوشبختانه پای مصدوم، فعلاً گرم است و حیات دارد. اما متأسفانه به پا - مخصوصاً ساق پا - آسیب وارد شده است. این آسیب‌دیدگی نیاز به مراقبت دارد و این مراقبت‌ها درحال برگزاری است.