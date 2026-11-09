

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا در شرایطی به میزبانی جاکارتا (اندونزی) پیگیری می‌شود که تیم ایران در دو بخش پسران و دختران در این رویداد حضور دارد. با برگزاری رقابت‌های برگزار شده جدول ۸ تیم برتر این مسابقات مشخص شد که بر این اساس رقابت‌های نهایی از سه‌شنبه و با حضور تیم ایران آغاز خواهد شد.

در مرحله قبلی و با بازی‌های برگزار شده تیم‌های قزاقستان، لبنان، کویت و استرالیا با پیروزی در گروه‌های مقدماتی پسران موفق شدند به جدول اصلی راه یابند. این مسابقات از فردا با حضور ۸ تیم پسران و ۶ تیم دختران وارد مرحله نهایی خواهد شد تا پس از انجام مرحله گروهی، رقابت‌ها در دور حذفی دنبال شود.

گفتنی است از هر گروه پسران ۲ تیم جواز حضور در نیمه‌نهایی راه به دست آورده و برای کسب مقام‌های اول تا چهارم رقابت خواهند کرد، در حالی که تیم‌های باقی‌مانده برای تعیین جایگاه نهایی از پنجم تا هشتم بازی می‌کنند..

گروه اول – ژاپن، عربستان، استرالیا و کویت

گروه دوم – امارات، ایران، قزاقستان و لبنان

در بخش دختران نیز این مسابقات با حضور ۶ تیم استرالیا، اندونزی، ایران، ژاپن، فیلیپین و تایلند برگزار می‌شود که طی آن تیم‌ها به دو گروه سه تیمی تقسیم شدند. دو تیم برتر هر گروه به نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند تا برای کسب عنوان قهرمانی و جایگاه‌های اول تا چهارم رقابت کنند، در حالی که دو تیم سوم برای تعیین جایگاه پنجم و ششم با یکدیگر رو‌به‌رو می‌شوند.

گروه اول – استرالیا، فیلیپین و ایران

گروه دوم – اندونزی، تایلند و ژاپن

در روز نخست رقابت‌های دختران، اندونزی با ژاپن و استرالیا با ایران از ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی به مصاف خواهند رفت. در بخش پسران نیز ژاپن با استرالیا، عربستان با کویت، امارات با قزاقستان و ایران با لبنان دیدار خواهند کرد.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا در شرایطی از۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور تیم‌های مختلف آسیایی برگزار می‌شود که نمایندگان ایران در سه رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی و تیم دختران با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان به سرپرستی سمیرا قدسی و محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارند. جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در بخش دختران و علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.