انجام بیش از ۵۸ هزار آزمایش تخصصی در بخش‌های خاک، بتن و آسفالت، نقش کلیدی در ارتقای استاندارد‌ها و تضمین کیفیت اجرای طرح‌های عمرانی و سلامت شهروندان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با توجه به اهمیت نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز‌ها و طرح‌های عمرانی، کنترل دقیق مصالح ساختمانی و زیرساخت‌ها از مرحله خاک‌برداری تا بتن‌ریزی و آسفالت‌ریزی، از بروز خسارات زودهنگام جلوگیری کرده و دوام طرح‌های شهری را تضمین می‌کند.

چنان‌که در محور استراتژیک زنجان - تبریز نیز با انجام ۹۵۰ مورد آزمایش، گامی مهم در جهت ارتقای ایمنی و کاهش حوادث برداشته شده است.

۱۸ آبان‌ماه در تقویم کشورمان روز ملی کیفیت است.