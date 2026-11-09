تهیه طرحی در گستره حدود هزار هکتار از بافت تاریخی و باغات پیوسته میبد آغاز شده است؛ طرحی که با هدف حفظ هویت فرهنگی شهر، تقویت مشارکت مردم و فراهم‌سازی زمینه رونق اقتصادی و احیای سکونت در محدوده تاریخی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تدوین طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر میبد با محوریت صیانت از میراث معماری، فرهنگی و طبیعی این شهر وارد مرحله بررسی مطالعات شد.

نشست راهبری بررسی بخش نخست مطالعات این طرح، شانزدهم آبان با حضور مسئولان حوزه راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، مدیریت شهری و مشاور تهیه‌کننده برگزار شد.

این طرح محدوده‌ای به وسعت حدود هزار هکتار را شامل می‌شود که علاوه بر بافت تاریخی، باغات مرتبط با ساختار سنتی شهر را نیز در بر می‌گیرد.

پیوستگی محلات قدیمی، بناهای تاریخی، بازار، فضاهای عمومی و باغات، از ویژگی‌های شاخص محدوده مورد مطالعه است.

در این نشست، بر ضرورت توجه هم‌زمان به ارزش‌های معماری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میبد در فرایند برنامه‌ریزی تأکید شد.

مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی گفت: حفاظت از میراث تاریخی نباید تنها به مرمت ساختمان‌ها و بناهای قدیمی محدود شود.

سیداحمد حسینی‌نیا افزود: ارتباط میان هسته تاریخی شهر و باغات پیرامونی باید در سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی این طرح مورد توجه قرار گیرد.

وی شناسایی هنرها، مهارت‌ها و توانمندی‌های بومی را از محورهای مؤثر در تقویت هویت فرهنگی و رونق فعالیت‌های اقتصادی دانست.

حسینی‌نیا همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد خلاق، برگزاری رویدادهای فرهنگی و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای افزایش مشارکت شهروندان تأکید کرد.

به گفته وی، حضور مؤثر جامعه محلی در کنار همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، از الزامات موفقیت برنامه‌های حفاظت و احیای میبد است.

وی خواستار تعیین دقیق وظایف و مسئولیت‌های دولت، شهرداری و نهادهای محلی در مراحل تصمیم‌گیری و اجرای طرح شد.

این طرح همچنین با هدف جلوگیری از انجام مطالعات تکراری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در تهیه و تصویب برنامه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

ساماندهی مداخلات ساختمانی، فراهم‌کردن زمینه مرمت اصولی و هدایت ساخت‌وسازها متناسب با هویت تاریخی شهر از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده است.

قرارداد تهیه طرح در شهریور ۱۴۰۵ از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به مشاور ابلاغ شده است.

انتظار می‌رود نتایج این مطالعات، علاوه بر تعیین چارچوب حفاظت از میراث تاریخی میبد، زمینه اجرای برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و احیای پایدار این محدوده را فراهم کند.