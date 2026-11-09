رئیس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال‌وبختیاری از انسداد محور چلگرد ـ دهستان موگویی در محدوده گردنه عسل‌کشان از ساعت ۱۸ روز ۱۸ آبان به دلیل باتلاقی شدن بخشی از مسیر تا اطلاع بعدی خبر داد و گفت: تردد به دهستان موگویی از مسیر جایگزین چلگرد ـ بزنوید امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، لاله اشرفی گفت: تردد به دهستان موگویی از مسیر جایگزین چلگرد ـ بزنوید امکان‌پذیر است.

او افزود: از ساعت ۱۸ روز ۱۸ آبان، محور چلگرد ـ دهستان موگویی در محدوده گردنه عسل‌کشان به دلیل باتلاقی شدن بخشی از مسیر تا اطلاع بعدی مسدود شده است.

او افزود: با توجه به شرایط نامناسب سطح راه و برای پیشگیری از گرفتار شدن خودرو‌ها و بروز حوادث احتمالی، تردد در این محدوده امکان‌پذیر نیست و رانندگان باید از ورود به مسیر مسدودشده خودداری کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان با اشاره به مسیر جایگزین برای دسترسی به دهستان موگویی افزود: رانندگان می‌توانند از مسیر چلگرد ـ بزنوید برای تردد استفاده کنند.

اشرفی از کاربران جاده‌ای خواست با توجه به اطلاعیه‌های راهداری و رعایت توصیه‌های ایمنی، پیش از حرکت از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی استان از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع کسب کنند.