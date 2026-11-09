به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمدباقر قالیباف دوشنبه شب ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در فضای مجازی نوشت: اسرائیلی‌ها شبانه‌روز در تلاش‌اند تا آمریکا را به جنگی بی‌پایان با ایران بکشانند؛ باتلاقی که هیچ رییس‌جمهوری، چه حال و چه در آینده، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، توان خروج از آن را نداشته باشد.

وی افزود: تا زمانی که واشینگتن طرز فکر «اول اسرائیل» را کنار نگذارد، آمریکا و متحدانش با شتاب به سوی یک دوران تاریک پیش می‌روند.