در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات مردمی، مردم همیشه در صحنه خوزستان ندای حیدر یا حیدر در دفاع از ایران اسلامی سر دادند.

حماسه آفرینی خوزستانی‌های قهرمان در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات مردمی

حماسه آفرینی خوزستانی‌های قهرمان در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان حضور یافتند و بیعت مجدد خود را با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردند.

مردم بصیر خوزستان در اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی و رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، از مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح در دفاع از ایران اسلامی تقدیر کردند.