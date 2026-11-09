بررسی و مقایسه آمار بارندگی سامانه بارشی ۱۴ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با رکورد‌های بلندمدت بیشینه بارش ۲۴ ساعته آبان‌ماه در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان نشان می‌دهد که حد نصاب این بارش‌ها در چهار ایستگاه دزپارت، آغاجاری، بهبهان و ایذه شکسته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، ایستگاه دزپارت با ۸۷٫۵ میلی‌متر بارش در ۲۴ ساعت، میزان پیشین آبان‌ماه خود به میزان ۶۵٫۸ میلی‌متر در سال ۱۳۹۷ را با افزایش ۲۱٫۷ میلی‌متری پشت سر گذاشت.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه ایستگاه آغاجاری با ثبت ۶۰٫۶ میلی‌متر، حد نصاب قبلی ۳۶٫۶ میلی‌متری سال ۱۳۹۷ را به میزان ۲۴ میلی‌متر افزایش دادف ادامه داد: در ایستگاه بهبهان نیز بارش ۹۴٫۵ میلی‌متری موجب شکسته شدن میزان ۷۹٫۴ میلی‌متری سال ۱۳۹۰ با افزایش ۱۵٫۱ میلی‌متر شد.

وی ادامه داد: ایستگاه ایذه نیز با ثبت ۹۱٫۱ میلی‌متر بارش ۲۴ ساعته نیز از حد نصاب پیشین ۸۳٫۸ میلی‌متری آبان‌ماه سال ۱۳۷۲ عبور کرد و میزان جدیدی با افزایش ۷٫۳ میلی‌متر به ثبت رساند.