

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ارکان قضایی فدراسیون فوتبال حکم به تعلیق تمامی فعالیت‌های فوتبالی فرزین دبیری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دادند.

برخی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال خواهان برکناری وی از هیئت رئیسه شدند، اما از آنجایی که دبیری تا کنون از سمت خود کناره گیری نکرده است برکناری وی نیازمند برگزاری مجمع و رای گیری است و حالا با تعلیق فعالیت‌های فوتبالی وی در جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز نمی‌تواند حضور داشته باشد.

فرزین دبیری سه شنبه هفته گذشته در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی به سرود ملی ایران بی احترامی کرد و هنگام پخش سرود کشورمان از جای خود بلند نشد.