نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی بصره، با حضور ملی‌پوشان و زیر نظر امیر قلعه‌نویی برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی بصره از ساعت ۱۷ دوشنبه ۱۸ آبان آغاز شد و ملی‌پوشان نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند.

در ابتدای این تمرین، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد.

ملی‌پوشان سپس با حضور در مجموعه تمرینی پک (PEC)، به مدت ۲۰ دقیقه زیر نظر مربیان بدنساز به انجام تمرینات ویژه بدنی پرداختند تا برای بخش‌های فنی و تاکتیکی آماده شوند.

در ادامه، بازیکنان وارد زمین چمن شدند و ابتدا به‌صورت دو نفره تمرینات سرعتی را برگزار کردند. سپس در دو گروه و هر گروه در قالب دو تیم، در بخش‌های شرقی و غربی زمین تمرین مستقر شدند و با استفاده از آدمک‌های تمرینی، پاس‌های عرضی و طولی را مرور کردند.

در بخش بعدی، بازیکنان به دو تیم تقسیم شدند و با استفاده از چهار دروازه کوچک، تمرینات تاکتیکی را دنبال کردند. امیر قلعه‌نویی که بر بخش‌های مختلف تمرین نظارت داشت، در مقاطع مختلف نکات فنی موردنظر خود را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

بخش پایانی تمرین نیز با استفاده از دروازه‌های بزرگ و در قالب سه تیم برگزار شد و ملی‌پوشان به مرور برنامه‌های تاکتیکی پرداختند.

سردار آزمون تنها بازیکن شاغل در لیگ‌های خارجی بود که در تمرین امروز تیم ملی حضور داشت.

علی خطیر و سالاری از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، به همراه تعدادی از بازیکنان تیم ملی امید، از نزدیک نظاره‌گر تمرین ملی‌پوشان بودند.

در این اردو ١۶ بازیکن جدید نسبت به ترکیب جام جهانی و ١١ بازیکن به نسبت اردوی قبلی حضور دارند.