به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با سراسر کشور، بیست و نهمین دوره انتخابات شورا‌های دانش آموزی در مدارس استان خوزستان برگزار شد. در این انتخابات، دانش آموزان خوزستانی با حضور پر شور خود پای صندوق‌های رای اعضای شورا‌های دانش آموزی مدارس استان را انتخاب کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در مراسم برگزاری انتخابات شورا‌های دانش آموزی در مدرسه شهیده بنیانیان اهواز گفت: شورا‌های دانش آموزی بهترین فرصت برای کنشگری و مطالبه گری دانش آموزان است.

حجت الاسلام امیری افزود: دانش آموزان با حضور در انتخابات شورا‌های دانش آموزی در کمک به امور مدرسه مشارکت می‌کنند که می‌تواند یک تجربه مناسب برای افزایش مهارت‌های اجتماعی و تقویت حس مسئولیت پذیری باشد.