همایش میدانداران استان لرستان با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، مدیران و مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی و جمعی از حاضران در تجمعات شبانه از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان در این همایش با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و پرهیز از اختلاف و تفرقه میان حاضران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام وحیدی، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان نیز با اشاره به ضرورت استمرار اجتماعات مردمی، خواستار حضور گسترده‌تر اقشار و گروه‌های مختلف مردم و ارائه ایده‌های خلاقانه برای تقویت و پویایی این اجتماعات شد.

حامد فاتحی مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان هم با تأکید بر نقش رسانه در انعکاس حضور مردم، گفت: صداوسیما خود را خادم مردم و همراه اجتماعات مردمی می‌داند و برای پوشش این حضور و انعکاس مطالبات مردم تلاش می‌کند.