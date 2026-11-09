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رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت شفافیت در تصمیمگیریهای دولت، تصریح کرد: مردم حق دارند از تمامی تحولات و تصمیمات اقتصادی و فرهنگی، از جمله موضوع کالابرگ و انرژی، آگاه باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود درفضای مجازی نوشت: به وزرا و مدیران تاکید کردهام هر اقدامی در دولت باید توأم با مشورت کارشناسان و همراهی مردم باشد.
وی اضافه کرد: مردم نامحرم نیستند و حق دارند از هر اتفاق اقتصادی و فرهنگی از کالابرگ گرفته تا انرژی خبردار باشند.
رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمگیری بر مبنای کارشناسی دقیق و اطلاعرسانی شفاف وظیفه دستگاههای مسئول است.