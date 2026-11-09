تأکید پزشکیان بر اطلاع‌رسانی شفاف درباره کالابرگ و انرژی

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولت، تصریح کرد: مردم حق دارند از تمامی تحولات و تصمیمات اقتصادی و فرهنگی، از جمله موضوع کالابرگ و انرژی، آگاه باشند.