جشنواره پاییزه محصولات کشاورزی باهدف حمایت از تولیدکنندگان محلی، معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه و عرضه محصولات بومی از ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه در شهر سنته سقز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سالار مرادی شهردار سنته با اعلام این خبر عنوان کرد: جشنواره فروش پاییزه محصولات کشاورزی با مشارکت شورای اسلامی شهر و شهرداری سنته و همکاری معاونت استانداری و فرمانداری ویژه سقز، بخشداری‌های تابعه، اداره جهاد کشاورزی و اداره تعاون روستایی برگزار خواهد شد.

مرادی افزود: در این جشنواره محصولات متنوعی از جمله گردو، عسل، پنیر کوزه، روغن محلی، سیب و سایر تولیدات کشاورزی و بومی منطقه عرضه می‌شود تا ضمن معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، زمینه ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اقتصاد محلی تصریح کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در رونق بازار محصولات بومی، حمایت از مشاغل محلی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه داشته باشد.

شهردار سنته همچنین از عموم شهروندان و مردم منطقه برای بازدید از این جشنواره دعوت کرد و گفت: حضور و استقبال مردم از تولیدات محلی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه خواهد بود.

این جشنواره از روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه تا جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن ورزشی شهر جدید سنته هر روز از ساعت ۹ الی ۲۰ شب برگزار و آیین افتتاحیه نیز ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و اجرای گروه دف‌نوازی برگزار خواهد شد.