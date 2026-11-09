نمایشگاه «کوچه‌های بنی‌هاشم تا حماسه‌های مقاومت» با محوریت روایت مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) و پیوند حماسه‌های صدر اسلام با مقاومت امروز، به همت هیئت عاشقان امام حسین (ع) و طلاب حوزه علمیه بناب در این شهرستان برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این حرکت معنوی به منظور گسترش فرهنگ ولایت‌مداری و حماسه‌های ایثار و مقاومت، به همت هیئت عاشقان امام حسین(علیه السلام) و طلاب حوزه علمیه بناب در این شهرستان برپا و با بازسازی گوشه‌هایی از تاریخ صدر اسلام و روایت مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، میزبان علاقه‌مندان به خاندان عصمت و طهارت شده است.

در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان با عبور از کوچه‌های بازسازی‌شده بنی‌هاشم، با بخش‌هایی از زندگی و سیره حضرت زهرا(سلام الله علیها)، غربت اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و مفهوم ولایت‌مداری آشنا می‌شوند.

روایت نمایشگاه به تاریخ محدود نمانده و با اختصاص بخش‌هایی به دوران دفاع مقدس، حماسه‌های مقاومت، جنگ دوازده‌ روزه و جنگ رمضان، پیوندی میان حماسه‌های دیروز و امروز برقرار کرده است.