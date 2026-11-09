کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با عبور سامانه بارشی از منطقه، دمای هوای اغلب مناطق استان به ویژه صبح سه شنبه به زیرصفر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نجفی با اشاره به کاهش دمای هوا از هشت تا ۱۰ درجه سانتیگراد در بیشتر مناطق استان افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز شاهد تضعیف تدریجی فعالیت سامانه بارشی در استان خواهیم بود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته پیشرو سامانه بارشی قابل‌توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود، دما نیز از امروز در اغلب مناطق با کاهش محسوس همراه خواهد بود که بر این اساس هشدار زرد هواشناسی صادر شده است و تا اواخر امروز اعتبار دارد.

نجفی با تاکید بر لزوم خودداری هم استانی‌ها از سفر‌های غیرضروری، از هموطنان خواست: برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان احتیاط بیشتری داشته باشند، همچنین در این شرایط جوی به کشاورزان استان نیز توصیه می‌شود محصولات و تجهیزات کشاورزی را محافظت کنند.