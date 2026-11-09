اعضای بدن حلما پورشریف دختر بچه ۸ ساله لنگرودی که بر اثر حادثه آتش سوزی و استنشاق دود، دچار مرگ مغزی شده بود، امروز به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن حلما پورشریف دختر ۸ ساله اهل لنگرود که بر اثر حادثه آتش سوزی و استنشاق دود، دچار مرگ مغزی شده بود امروز با رضایت خانواده اش، در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی شده امروز به ۲ بیمار کلیوی در رشت پیوند زده شد و کبد وی هم برای پیوند به بیماری بدحال، به بیمارستان بوعلی شیراز فرستاده شد.