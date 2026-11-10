با هدف توسعه ورزش بانوان و شناسایی استعداد‌های ورزشی، طرح ملی «تکاپوی ورزشی» در شهرستان‌های دهگلان، مریوان، دیواندره، قروه، سروآباد و سقز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرح ملی «تکاپوی ورزشی» ویژه بانوان، با حضور جمعی از بانوان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی در شهرستان‌های دهگلان، مریوان، دیواندره، قروه، سروآباد و سقز برگزار شد.

این طرح به همت گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان کردستان و با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیأت‌های کاراته و تکواندو شهرستان‌های میزبان طرح برگزار شد

ارتقای سطح سلامت، افزایش مهارت و دانش ورزشی، گسترش مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی و توسعه هدفمند رشته‌های فرم‌محور از جمله اهداف اجرای این طرح است.

همچنین افزایش ظرفیت مدال‌آوری بانوان و تقویت جایگاه ورزش زنان در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای اجرای این برنامه است.