به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسین زلقی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف از یک گالری طلا تحت پوشش مامور انتظامی در شهرستان اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مشخص شد متهمان با تماس تلفنی ناشناس، صاحب مغازه را به کلانتری احضار و در مسیر، وی را سوار خودروی کرده و با اعمال خشونت به بیابان‌های اطراف منتقل می‌کنند؛ سارقان پس از بستن دست و پای مالباخته، با کلید موجود درب مغازه طلا فروشی را باز کرده و حدود ۳ کیلوگرم طلا را سرقت و متواری می‌شوند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان و رصد مسیر تردد، هویت سارقان شناسایی و هر ۲ متهم که در شهرستان‌های تابعه مخفی شده بودند، طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سردار زلقی بیان داشت: متهمان در اعترافات خود به سرقت به عنف اعتراف و اعلام کردند بخشی از طلا را در شهرستان کارون فروخته و در اهواز و آبادان نیز حدود ۵۰۰ گرم طلای مسروقه کشف و یکدستگاه خودروی چانگان خریداری شده از فروش طلاجات و تیبا مرتبط با سرقت نیز توقیف شد.

وی در پایان از دستگیری یک مالخر با هماهنگی مقام قضایی خبر داد و گفت: این متهم به خرید حدود ۸۳ گرم طلای مسروقه معترف شد و پلیس با قاطعیت با مجرمان و مخلان امنیت برخورد خواهد کرد.