به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری نیکشهر، به دلیل وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه وانت در داخل تونل (بعد از روستای هیتان) نیکشهر، و با توجه به شرایط محل حادثه و احتمال نشت سوخت و بروز خطرات احتمالی، ضرورت دارد شهروندان و رانندگان از نزدیک شدن و ورود به محدوده تونل تا اطلاع ثانوی جداً خودداری کنند.

از تمامی رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از مسیر جایگزین و کنارگذر با احتیاط کامل تردد کرده و از توقف در محدوده حادثه و تجمع در محل خودداری نمایند.