همزمان با حضور پیکر مطهر شهید گمنام در جمع دانش‌آموزان، فضای مدارس یزد رنگ و بوی ایثار و شهادت به خود گرفت و دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، به استقبال این شهید والامقام رفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دانش‌آموزان با شور و احساس وصف‌ناشدنی، در حالی که پرچم سه‌رنگ ایران را در دست داشتند، از پیکر مطهر شهید گمنام استقبال کردند.

ابراهیمی، مدیر هنرستان ناظم‌پور یزد، با اشاره به اهمیت آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، حضور شهدا در مدارس را فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم مقاومت، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به دانش‌آموزان دانست.

دشتی، معاون پرورشی دبستان خواجه رضایی، با تأکید بر نقش تربیتی چنین برنامه‌هایی، حضور پیکر مطهر شهید گمنام در میان دانش‌آموزان را عاملی مؤثر در تقویت روحیه میهن‌دوستی، ولایت‌مداری و شناخت بهتر نسل آینده از رشادت‌های شهدا عنوان کرد.