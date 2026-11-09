دانشجویان، استادان و کارکنان دانشکده ملی مهارت واحد پسران آمل با استقبال از پیکر یک شهید خوشنام دوران دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دانشجویان، استادان و کارکنان دانشکده ملی مهارت واحد پسران آمل علامه حسن‌زاده آملی با استقبال از پیکر مطهر یک شهید خوشنام دوران دفاع مقدس، در آیینی با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

در این مراسم، دانشجویان رشته‌های مختلف در کنار استادان و کارکنان، از ساعت‌ها قبل برای میزبانی از این شهید والامقام آماده شدند و با فضاسازی محوطه دانشکده و نمازخانه، شرایط استقبال را فراهم کردند.

با ورود پیکر مطهر شهید به نمازخانه، فضای دانشگاه حال و هوای معنوی به خود گرفت و دانشجویان با حضور در این آیین، یاد و خاطره فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

علیرضا حقیقی، از دانشجویان این دانشکده، حضور پیکر شهید در محیط دانشگاه را فرصتی برای ارتباط نزدیک‌تر نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری دانست و گفت: برای ما افتخار بزرگی است که دانشکده‌مان میزبان شهیدی باشد که برای دفاع از وطن و امنیت مردم جان خود را تقدیم کرده است.

علیرضا مقیسه، دیگر دانشجوی حاضر در مراسم نیز گفت: شاید ما دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده باشیم، اما شنیدن روایت‌های آن دوران و حضور پیکر شهدا کمک می‌کند بخشی از بزرگی فداکاری‌های آنان را درک کنیم.

وی افزود: استقبال از این شهید فقط یک مراسم نیست، بلکه یادآوری این حقیقت است که امنیت و آرامش امروز کشور حاصل فداکاری انسان‌هایی است که از همه داشته‌های خود گذشتند.

ناصر بهاری، از دانشجویان دانشکده نیز با اشاره به آماده‌سازی فضای دانشگاه برای استقبال از شهید گفت: همه تلاش کردند مراسمی در شأن این مهمان والامقام برگزار شود.

وی افزود: حضور دانشجویان در کنار استادان و کارکنان نشان داد یاد و نام شهدا همچنان در میان نسل جوان زنده است و ما نیز وظیفه داریم با تلاش، علم‌آموزی و خدمت به جامعه، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

محمد عزیزی، از کارکنان دانشکده ملی مهارت آمل نیز میزبانی از پیکر شهید خوشنام را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان دانست و گفت: آماده‌سازی فضای دانشگاه و نمازخانه با همراهی مجموعه دانشکده انجام شد و حضور پرشور دانشجویان و کارکنان، جلوه‌ای از ارادت به شهدا بود.

علیرضا قلی‌پور، سرپرست دانشکده ملی مهارت واحد پسران آمل علامه حسن‌زاده آملی نیز با اشاره به نقش فرهنگی دانشگاه‌ها گفت: مراکز دانشگاهی علاوه بر آموزش و مهارت‌آموزی، در حوزه فرهنگی و تربیتی نیز مسئولیت دارند و آشنایی دانشجویان با سیره و فداکاری شهدا می‌تواند در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری و خدمت به جامعه مؤثر باشد.

وی افزود: امروز این دانشکده افتخار میزبانی از یکی از شهدای خوشنام دوران دفاع مقدس را داشت و دانشجویان، استادان و کارکنان با حضور پرشور خود، ارادتشان را به مقام شهدا نشان دادند.

قلی‌پور با بیان اینکه آماده‌سازی فضای دانشگاه از ساعت‌ها قبل آغاز شده بود، گفت: تلاش کردیم با فضاسازی محیطی و آماده‌سازی نمازخانه، شرایطی شایسته برای حضور این مهمان والامقام فراهم کنیم.

حضور این شهید خوشنام در دانشکده ملی مهارت آمل، برای ساعاتی کلاس درس را به محفل روایت ایثار و فداکاری تبدیل کرد؛ درسی فراتر از کتاب و جزوه که بر پیوند نسل جوان با فرهنگ شهادت و مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه تأکید داشت.