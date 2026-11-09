خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ د به گزارش؛ د

ر این نشست، فرماندار گرگان با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط بحرانی، بر ضرورت آمادگی برای ارائه خدمات از آمادگی بیش از ۷۰ درصد نانوایی های شهرستان برای ارائه خدمات در صورت احتمال قطع گاز خبر داد.

علی نصیبی با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه‌های ذی‌ربط، بر ضرورت آمادگی خبازان، پیگیری فوری نحوه توزیع سوخت و بلوک‌بندی آن، ثبت‌نام نانوایان در سامانه سدف ( سایت درخواست فرآورده های نفتی)، تأمین روشنایی معابر، آمادگی امور آب و تأمین سوخت دوم بیمارستان‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به هشدار جوی سطح قرمز اداره‌کل هواشناسی استان گلستان مبنی بر وزش باد، طوفان و بارندگی از امشب تا صبح فردا اعلام کرد که فرمانداری و تمامی دستگاه‌های امدادی در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اهتمام جدی فرمانداری و ادارات مرتبط در آماده‌سازی خبازان، جهاد کشاورزی، شرکت نفت، گاز و صمت برای گذر از بحران افت فشار گاز، بر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات مؤثر به مردم تأکید کرد و افزود: با اقدامات قرارگاه ناترازی در کمیسیون مجلس، ذخیره‌سازی مناسب سوخت انجام شده است.

در این جلسه رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ابطحی فرمانده سپاه ناحیه، معاونان فرماندار، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.