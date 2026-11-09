



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، آرین حیدری در وزن ۸۷+ کیلوگرم و ریحانه نوروززاده در وزن ۶۲- کیلوگرم دو تکواندوکار استان در این رقابت ها هستند.

مجتبی حبیبی و عرفان حیدری هم به در قامت مربی و سرمربی تیم اندونزی در این پیکارها حضور دارند .

این رقابت ها به میزبانی جاکارتای اندونزی در حال برگزاری است.





هاکی‌باز استان دراردوی تیم ملی جوانان

کادرفنی تیم هاکی دختران جوان کشورمائده رضاخانی را به اردو دعوت کرد .

اردوی ملی پوشان تا بیست و سوم آبان در مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری خواهد شد .









