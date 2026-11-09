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از حضور چهار نماینده استان درجام باشگاههای تکواندوی آسیا تا دعوت از هاکی باز استان به اردوی تیم ملی جوانان را در بسته خبرهای ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، آرین حیدری در وزن ۸۷+ کیلوگرم و ریحانه نوروززاده در وزن ۶۲- کیلوگرم دو تکواندوکار استان در این رقابت ها هستند.
مجتبی حبیبی و عرفان حیدری هم به در قامت مربی و سرمربی تیم اندونزی در این پیکارها حضور دارند .
این رقابت ها به میزبانی جاکارتای اندونزی در حال برگزاری است.
هاکیباز استان دراردوی تیم ملی جوانان
کادرفنی تیم هاکی دختران جوان کشورمائده رضاخانی را به اردو دعوت کرد .
اردوی ملی پوشان تا بیست و سوم آبان در مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری خواهد شد .