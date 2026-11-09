مدیرکل بهزیستی مازندران، پویش نبض انرژی را فرصتی برای تبدیل مشارکت مردم و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها به حمایت‌های مؤثر از مددجویان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها در حمایت از مددجویان گفت: پویش نبض انرژی فرصتی برای تبدیل مدیریت مصرف انرژی به اقداماتی مؤثر در رفع نیاز‌های جامعه هدف بهزیستی و توسعه خدمات حمایتی است.

رقیه رحمانی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ کیلوواتی شیرخوارگاه شکوفه ساری، از همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت گاز مازندران و مشارکت مردم در این پویش قدردانی کرد و افزود: همراهی مجموعه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی در قالب مسئولیت اجتماعی، دستاورد‌های ارزشمندی در حوزه حمایت، توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان به همراه داشته است.

وی با قدردانی از هژبر جوادی، مدیرعامل شرکت گاز مازندران و علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: حمایت این مجموعه‌ها در سال‌های گذشته به تأمین ویلچر خردسال برای کودکان دارای معلولیت، تهیه لوازم‌التحریر و کمک‌هزینه‌های آموزشی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی منجر شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اهمیت تأمین نیاز‌های آموزشی و توانبخشی جامعه هدف افزود: با تداوم این همکاری‌ها، نیاز کودکان دارای معلولیت به ویلچر خردسال تأمین شده و تلاش شده است هیچ دانش‌آموزی به دلیل نداشتن لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی از تحصیل بازنماند.

رحمانی، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ کیلوواتی در شیرخوارگاه شکوفه ساری را اقدامی مهم برای تأمین انرژی پایدار و استمرار خدمات مراقبتی این مرکز دانست و گفت: شیرخوارگاه شکوفه تنها مرکز دولتی نگهداری از شیرخواران در مازندران است و به دلیل حضور کودکان و ضرورت ارائه خدمات شبانه‌روزی، تأمین برق پایدار در آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: این نیروگاه با مشارکت مردم در پویش نبض انرژی و در قالب مسئولیت اجتماعی، به‌صورت رایگان در اختیار بهزیستی قرار گرفته است تا در زمان قطعی برق نیز امکان بهره‌مندی کودکان این مرکز از انرژی پاک و تجدیدپذیر فراهم باشد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به نقش مشارکت عمومی در اجرای این طرح گفت: مردم با مدیریت و کاهش مصرف انرژی در این پویش مشارکت می‌کنند و منابع حاصل از این صرفه‌جویی در مسیر مسئولیت اجتماعی و تأمین نیاز‌های گروه‌های هدف بهزیستی قرار می‌گیرد.

رحمانی از مردم استان دعوت کرد با پیوستن به پویش نبض انرژی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه، در تأمین نیاز‌های جامعه هدف بهزیستی سهیم شوند و زمینه توسعه حمایت‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تحت پوشش را فراهم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکت‌ها، دیگر مراکز بهزیستی استان نیز به سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر مجهز شوند و زیرساخت‌های ارائه خدمات در این مراکز ارتقا یابد.