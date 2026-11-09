مردم شهرستان چوار در استان ایلام، امروز در مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، با برگزاری آیین سنتی و باستانی «چَمَر» به سوگواری پرداختند؛ آیینی که قدمت آن به دوره‌های پیش از اسلام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسم استقبال از شهدای گمنام، مردم شهرستان چوار با برگزاری آئین چمر به سوگواری پرداختند.

یکی از آیین های سنتی و باستانی مردم ایلام؛ مراسم سوگواری "چمر" است.

قدمت این مراسم به دوره های پیش از اسلام می رسد. چمر؛ مراسمی است که در عزای بزرگ ایل، شخصیتی والا و یا جوانی غیور، برگزار می‌شود.