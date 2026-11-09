سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با شیوه و شگرد انجام امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری‌راد گفت: در پی وصول شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق درج آگهی در سایت دیوار با موضوع انجام امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت واحد‌های مسکونی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم با انتشار آگهی در سایت دیوار و معرفی خود به عنوان مجری پروژه‌های ساختمانی، پس از تماس متقاضیان و جلب اعتماد آنان، مبالغی را تحت عنوان بیعانه دریافت کرده و سپس با قطع ارتباط از دسترس خارج می‌شد.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان در ادامه بیان داشت: کارآگاهان پلیس با اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات، متهم را در حالی که قصد داشت با همین شگرد شهروند دیگری را فریب دهد و از وی کلاهبرداری کند، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ مطهری‌راد با اشاره به اینکه تاکنون ۵ نفر شاکی در این راستا شناسایی شدند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.