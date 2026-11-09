به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، اعلام کرد: عملیات آزادسازی و رفع تصرف اراضی دولتی در استان کرمان با اجرای چند عملیات هماهنگ و قاطع اجرا و ۱۲۴ هزار متر مربع از اراضی ملی از دست متصرفان خارج شد.

مهدی اله‌کرم‌پورافزود: این اقدام قانونی با هماهنگی مقام قضایی و یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در استان کرمان انجام شد.

وی ارزش ریالی اراضی رفع تصرف‌شده را بین ۱ تا ۱.۴ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد کرد و افزود: اجازه نخواهدداد سودجویان به اراضی ملی دست‌اندازی کنند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان: این روند متوقف نخواهد شد و در ادامه، سایر شهرستان‌های استان نیز در چرخه برنامه‌های اجرایی قرار خواهند گرفت؛ به‌طوری‌که به‌زودی بیشتر آرای صادرشده، اجرایی خواهند شد.