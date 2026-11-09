خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان از آغاز برف‌های پائیزی در جاده‌های کوهستانی استان خبرداد و گفت: بر اساس اعلام هواشناسی، ارتفاع این بارش‌ها از ۵ تا ۲۰ سانتی متر در ارتفاعات بالاتر از یک‌هزار و ۵۰۰ متر دور از انتظار نیست.

عادل مصدقی افزود: هم اینک بارش برف خفیف در ارتفاعات کوهستانی درازنو در کردکوی و گردنه چالچالیان محور گرگان-شاهرود (توسکستان) آغاز شده و رانندگانی که ناچار به عبور از این محورها هستند، حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه بارش‌ها تا روز سه‌شنبه تداوم دارد، افزود: از رانندگان و هم استانی ها در خواست می شود که سفرهای غیرضروری خود را به شرایط جوی مساعدتر موکول کنند.

مصدقی ادامه داد: محورهای خوش‌ییلاق آزادشهر، اولنگ رامیان،قلعه قافه مینودشت و فارسیان گالیکش و گلیداغ مراوه تپه و محور جنگل گلستان از محورهای کوهستانی دیگری است که با توجه به پیش‌بینی بارش برف و لغزندگی جاده و مه گرفتگی و کاهش دید، رانندگان باید در تردد از آن‌ها احتیاط کنند و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.