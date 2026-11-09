دیوید هرست، سردبیر میدل ایست آی با اشاره به آغاز تهاجم آمریکایی- اسراییلی علیه ایران که با هدف تغییر رژیم در ایران صورت گرفت می‌گوید: نُه ماه طول کشید، و سرانجام تغییر رژیم، نه در ایران بلکه در آمریکا محقق شد.

طرح تغییر رژیم محقق شد، اما در آمریکا!

طرح تغییر رژیم محقق شد، اما در آمریکا!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیوید هرست، سردبیر میدل ایست آی با اشاره به آغاز تهاجم آمریکایی- اسراییلی علیه ایران که با هدف تغییر رژیم در ایران صورت گرفت می‌گوید: نُه ماه طول کشید، و سرانجام تغییر رژیم محقق شد، اما نه در ایران بلکه در آمریکا رخ داد.

نه ماه پس از آنکه نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دیوید بارنیا رئیس موساد این فکر را در ذهن ترامپ انداختند که تغییر رژیم امکان‌پذیر است. اکنون این هدف تحقق یافته است؛ تنها تفاوت آنچه رخ داده با طرحی که این سه نفر با یکدیگر طراحی کرده بودند، این است که: تغییر رژیم در تگزاس، میشیگان، کانزاس، جورجیا، فلوریدا، کارولینای شمالی و کنگره آمریکا اتفاق افتاده است. اما افسوس که این تغییر در تهران رخ نداده است!

جان مرشایمر اندیشمند برجسته آمریکایی هم و شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات را نتیجه جنگ با ایران می‌داند و معتقد است: تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ با ایران اساسا دوران ریاست جمهوری او را نابود کرد

نظرسنجی‌ها از حوزه‌های رأی‌گیری نشان دادند که ۷۴ درصد رأی‌دهندگان معتقد بودند مسئله ایران عاملی تعیین‌کننده در تصمیم آنها بوده. زیرا بیشتر رأی‌دهندگان معتقدند جنگ با ایران تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی آنها گذاشته.

اما ترامپ چگونه جمهوری‌خواهان را بازنده انتخابات کرد؟

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در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه سوم نوامبر ۲۰۲۶، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا و تعیین فرماندار برای ۳۶ ایالت به رای گذاشته شد که نتیجه آن، برتری دموکرات‌ها و شکست سنگین جمهوری‌خواهان و حزب دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشوره بود.

نتیجه این انتخابات، توازن قدرت در واشنگتن را تغییر داده و از آن به عنوان «زلزله سیاسی»، «سونامی» در واشنگتن و نیز «تغییر رژیم» در برخی ایالت‌های آمریکا یاده کرده‌اند که می‌تواند مسیر دو سال پایانی دولت ترامپ را تحت تاثیر قرار دهد.