به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از لایروبی ۱۶۳ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیر‌های استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: ۱۳۸ کیلومتر از این میزان در نیمه نخست سال و ۲۵ کیلومتر دیگر از ابتدای مهر تاکنون لایروبی شده است.

داودیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر سیلاب در مناطق پرخطر افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود یک‌هزار و ۹۰۰ متر دیوارسازی نیز در نقاط پرخطر حاشیه رودخانه‌ها انجام شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای پنج کیلومتر لایروبی دیگر خبر داد و گفت: این عملیات در چند شهرستان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با اجرای آن، زمینه کاهش آثار و خسارات احتمالی سیلاب فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به ضرورت رفع موانع جریان آب در بستر رودخانه‌ها افزود: موضوع درختان شکسته، افتاده و مزاحم جریان سیلاب در بستر رودخانه‌ها به منابع طبیعی اعلام شده است تا برای جمع‌آوری آنها اقدام شود.

داودیان گفت: این موضوع در کمیته مدیریت بحران استان نیز مطرح شد و با دستور استاندار و ورود دادستان مرکز استان، بازدیدی از نقاط موردنظر انجام گرفت و مقرر شد درختان مزاحم جریان سیلاب با همکاری منابع طبیعی جمع‌آوری شوند.

وی همچنین از شناسایی حدود ۳۸۰ سازه تقاطعی در مسیر رودخانه‌ها خبر داد که برخی از آنها آبگذری لازم را ندارند و افزود: نقاط موردنظر شناسایی و برای انجام اقدامات اصلاحی به دستگاه‌های متولی اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در سد‌های استان گفت: در حدود پنج سد که ظرفیت مخازن آنها تکمیل شده بود، تخلیه آب آغاز شد تا ظرفیت لازم برای مهار سیلاب‌های احتمالی و کاهش خسارت در مناطق پایین‌دست ایجاد شود.