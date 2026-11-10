رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: علاقمندان به راه اندازی کشاورزی پایدار و یا مشاغل سازگار با چرخه زیستی تالاب انزلی، تا فردا ۲۰ آبان به پورتال طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: در پی فراخوان «اجرای سامانه مدیریت آبیاری در سایت الگویی مزرعه برنج روستای آبکنار» و در راستای طرح بین المللی حفاظت از تالاب انزلی، علاقمندان به شرکت در این طرح، تا فردا ۲۰ آبان فرصت دارند به پورتال طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران به نشانی «https://wetlandsproject.ir/fa» مراجعه و در این طرح نام نویسی کنند.

وی افزود: توسعه مدل‌های حفاظتی، استقرار کشاورزی پایدار در ۱۱ روستای حاشیه تالاب بین المللی انزلی، ایجاد مشاغل سازگار با چرخه زیستی تالابی در ۶ روستای اطراف این تالاب و اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی شده در این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری بین دولت و سازمان حفاظت محیط زیست کشور و در راستای برنامه توسعه ملل متحدد از سال ۲۰۰۵ آغاز شده است، افزود: کاهش یا حذف دائمی تهدیدات و به طور کلی، پایداری چرخه‌های زیستی تالابی از اهداف اجرای این طرح بین المللی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، با اشاره به مساحت ۱۹۵ کیلومترمربعی تالاب انزلی، گفت: این تالاب به دلیل اهمیت بین‌المللی خود به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر، در سال ۱۳۵۴ در چارچوب کنوانسیون تالاب‌ها، موسوم به کنوانسیون رامسر، ثبت شد و دارای برنامه مدیریت زیست محیطی است.

صالح محمدی با بیان اینکه طرح حفاظت از تالاب‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۵ و با همکاری ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران کلیدی تالاب بین المللی انزلی در تعدادی از روستا‌های حاشیه تالاب آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، افزود: نتایج اولیه این اقدامات نشان می‌دهد که توسعه و گسترش این رویکرد‌ها در سطح حوضه آبریز تالاب انزلی می‌تواند نقش موثری در حفاظت و احیای این چرخه زیستی ارزشمند ایفا کند.