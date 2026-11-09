به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری‌پور اظهار کرد: در جریان اقدامات نظارتی و با همکاری مأموران کلانتری ۱۴، یک دستگاه خودروی وانت‌بار حامل ۱۱ کندوی عسل وحشی که با هدف عرضه در بازار جابه‌جا می‌شد، شناسایی و متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه کندو‌های کشف‌شده ضبط و پرونده مربوط به این تخلف برای بررسی و پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات حفاظتی، از جمله آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، هرگونه اقدام منجر به تخریب کلنی‌ها، از بین بردن یا آسیب‌رساندن به زنبور‌های وحشی و تخریب زیستگاه طبیعی آنها، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی زنبور‌های وحشی گفت: این گونه‌ها از ارکان مهم حفظ تعادل اکوسیستم‌های طبیعی به شمار می‌روند و با نقش‌آفرینی در گرده‌افشانی گیاهان، سهم ارزشمندی در حفظ تنوع زیستی و پایداری پوشش گیاهی دارند؛ از این‌رو برداشت غیراصولی و تخریب کلنی‌های آنها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به طبیعت وارد کند.

نوری پور همچنین از رصد فضای مجازی و شناسایی تعدادی از عرضه‌کنندگان کندو و عسل وحشی خبر داد و اظهار کرد: آگهی‌های مرتبط با عرضه و فروش این محصولات نیز در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته و افراد شناسایی‌شده از طریق پلیس فتا برای پیگیری قانونی معرفی خواهند شد.

وی از شهروندان خواست با خودداری از خرید محصولات حاصل از تخریب کلنی‌های زنبور‌های وحشی و گزارش موارد مشکوک به اداره حفاظت محیط زیست، در صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه مشارکت کنند.