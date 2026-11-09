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تیم فوتبال پارس جنوبی جم در هفته نهم لیگ دسته یک با برتری پرگل مقابل پالایش نفت بندرعباس جایگاهش را در صدر جدول مستحکم کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، با برگزاری ۴ دیدار باقیمانده به پایان رسید.
در مهمترین دیدار دوشنبه ۱۸ آبان لیگ دسته یک فوتبال، تیم پارس جنوبی با حساب ۴ بر یک پالایش نفت بندرعباس را شکست داد و با ۲۱ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول حفظ کرد.
علی ملکوتی خواه در دقیقه ۲۱، مهدی قلیچخانی در دقیقه ۲+۴۵، مهدی سوادکوهی در دقیقه ۹۰ و علیرضا امیرخانی در دقیقه ۴+۹۰ برای پارس جنوبی گلزنی کردند و پیمان رنجبری در دقیقه ۷۰ توانست تنها یکی از گلهای خورده پالایش نفت را جبران کند.
در دیگر بازی امروز، سایپا و هوادار دو تیم سابق لیگ برتری به تساوی بدون گل رسیدند. سایپا با ۱۲ امتیاز تیم دوازدهم جدول است و هوادار نیز با تنها ۴ امتیاز در رده شانزدهم و آخر جدول قرار دارد.
در سایر بازیها، فولاد ب و آریو اسلامشهر به تساوی صفر - صفر رسیدند و کاراگستر شبستر ۲ بر یک نفت و گاز گچساران را از پیشرو برداشت.
نتایج دیدارهای هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال به این شرح است:
* کاراگستر ۲ - نفت و گاز گچساران یک
* سایپا صفر - هوادار صفر
* فولاد نوین صفر - آریو اسلامشهر صفر
* پارس جنوبی جم ۴ - پالایش نفت بندرعباس یک
در پایان هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، پارس جنوبی با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و تیمهای جزیره قشم با ۱۸ امتیاز و فرد البرز با ۱۷ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.