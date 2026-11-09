

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، با برگزاری ۴ دیدار باقی‌مانده به پایان رسید.

در مهم‌ترین دیدار دوشنبه ۱۸ آبان لیگ دسته یک فوتبال، تیم پارس جنوبی با حساب ۴ بر یک پالایش نفت بندرعباس را شکست داد و با ۲۱ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول حفظ کرد.

علی ملکوتی خواه در دقیقه ۲۱، مهدی قلیچ‌خانی در دقیقه ۲+۴۵، مهدی سوادکوهی در دقیقه ۹۰ و علیرضا امیرخانی در دقیقه ۴+۹۰ برای پارس جنوبی گلزنی کردند و پیمان رنجبری در دقیقه ۷۰ توانست تنها یکی از گل‌های خورده پالایش نفت را جبران کند.

در دیگر بازی امروز، سایپا و هوادار دو تیم سابق لیگ برتری به تساوی بدون گل رسیدند. سایپا با ۱۲ امتیاز تیم دوازدهم جدول است و هوادار نیز با تنها ۴ امتیاز در رده شانزدهم و آخر جدول قرار دارد.

در سایر بازی‌ها، فولاد ب و آریو اسلامشهر به تساوی صفر - صفر رسیدند و کاراگستر شبستر ۲ بر یک نفت و گاز گچساران را از پیش‌رو برداشت.

نتایج دیدار‌های هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال به این شرح است:

* کاراگستر ۲ - نفت و گاز گچساران یک

* سایپا صفر - هوادار صفر

* فولاد نوین صفر - آریو اسلامشهر صفر

* پارس جنوبی جم ۴ - پالایش نفت بندرعباس یک

در پایان هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، پارس جنوبی با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های جزیره قشم با ۱۸ امتیاز و فرد البرز با ۱۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.