به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم‌های ایستا البرز و گل‌گهر سیرجان در دیداری حساس به مصاف هم رفتند که تلاش ۹۰ دقیقه‌ای دو تیم نتیجه‌ای جز تساوی بدون گل به همراه نداشت.

گل‌گهر سیرجان که هفته گذشته موفق شده بود پرسپولیس صدرنشین را شکست دهد، با روحیه‌ای بالا و امید به کسب سه امتیاز وارد این مسابقه شده بود. سیرجانی‌ها می‌دانستند پیروزی مقابل ایستا البرز می‌تواند فاصله آنها را با صدر جدول کاهش دهد و رقابت برای رسیدن به جایگاه نخست را جذاب‌تر کند؛ اما برخلاف انتظارات، نتوانستند از سد حریف خود عبور کنند.

گل‌گهر سیرجان با این تساوی ۱۳ امتیازی شد و در رتبه دوم جدول باقی ماند تا پرسپولیس همچنان از موقعیت بهتری در صدر جدول باشد.