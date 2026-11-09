همزمان با هفته بسیج از ۲۹ آبان، طرح‌های محله محور امور اجتماعی به همراه طرح‌های برنامه ریزی شده سازمان بسیج در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمان در نشست شورای راهبری طرح اقدام مدیریت محله محور استان همچنین از برگزاری کارزار خدمت با همکاری بسیج در محلات استان خبر داد و افزود این طرح در محله شرف آباد کرمان، و در دیگر شهرستانها با شناسایی مسأله مهم هر محله و پیگیری برای رفع مشکلات اجرا می شود

زند اقطاعی همچنین از برگزاری رویداد استانی تجارب موفق در آینده نزدیک خبر داد .

بیش از دو هزار و دویست پایگاه محله محور در استان فعالیت می کنند.