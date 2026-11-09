به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از ثبت‌نام ۹۸۸ نفر از ۱۶ شهر استان در بیستمین آزمون سراسری قرآن کریم خبر داد.

۲۹ نفر در کردستان از ابتدای امسال بر اثر گاز مونوکسیدکربن مسموم و ۲ نفر جان باختند.



قاچاقچی ۱۲ رأس گوساله در سقز به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.



طرح «مصباح‌الهدی پیامبر اکرم (ص)» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با سیره و سبک زندگی پیامبر اسلام (ص) در مدرسه گلستان سقز افتتاح شد.



بیش از ۵ میلیارد تومان زکات از روستا‌های بخش مرکزی شهرستان قروه جمع‌آوری شده است.



همزمان با هفته ملی آزمایشگاه برنامه‌ای با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و آشنایی دانش‌آموزان با فعالیت‌های آزمایشگاهیدر مدارس سنندج برگزار شد.