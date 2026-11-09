رئیس پلیس راه مازندران با توجه به تداوم بارندگی‌های شدید و احتمال آب‌گرفتگی و لغزندگی جاده‌ها، از مردم و مسافران خواست از سفرهای غیرضروری در سطح استان خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران با توجه به تداوم بارندگی‌های شدید و شرایط نامساعد جوی، از شهروندان، مسافران و رانندگان خواست تا حد امکان از انجام سفر‌های غیرضروری در سطح استان خودداری کنند.

سرهنگ هادی عبادی با اشاره به پیامد‌های بارندگی‌های شدید گفت: احتمال آب‌گرفتگی برخی معابر، لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی و افزایش خطر وقوع حوادث رانندگی وجود دارد و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در محور‌های مواصلاتی تردد کنند.

وی بر لزوم توجه جدی به هشدار‌های پلیس، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و استفاده از چراغ‌های خودرو در شرایط کاهش دید تأکید کرد و از رانندگان خواست پیش از حرکت، از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های استان را بررسی کنند و در صورت ضرورت سفر، با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تردد داشته باشند.

عبادی تأکید کرد: در شرایط نامساعد جوی، به تعویق انداختن سفر‌های غیرضروری می‌تواند از به خطر افتادن جان رانندگان، سرنشینان و دیگر کاربران جاده جلوگیری کند.