به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی گفت: با آغاز بارش‌ها در مناطق مختلفی از شهرستان‌های ایذه، مسجدسلیمان، اندیکا، دزپارت، هفتکل، امیدیه، آغاجاری، بهبهان، شوشتر و لالی تحت تأثیر بارندگی قرار گرفتند و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر پس از ارزیابی شرایط به امدادرسانی در این مناطق پرداختند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده، ۱ هزار و ۹۷۷ نفر در قالب ۴۷۹ خانوار، در این شهرستان‌ها متأثر از بارندگی‌ها شدند که بیشترین جمعیت متأثر به شهرستان‌های بهبهان با ۴۵۵ نفر، آغاجاری با ۳۸۸ نفر، لالی با ۳۷۳ نفر و ایذه با ۳۲۰ نفر اختصاص داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این امدادرسانی ها، بیان کرد: در مجموع ۴۱ تیم عملیاتی متشکل از ۱۵۳ نجاتگر با بکارگیری ۳۵ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی در مناطق متأثر، به امدادرسانی پرداختند.

عبودی مزرعی ادامه داد: در جریان این عملیات ها، ۱۴۴ نفر اسکان اضطراری داده شدند و برای تأمین نیاز‌های اولیه خانوار‌های متأثر، اقلام زیستی و بهداشتی شامل چادر اسکان، پتو، موکت، نایلون پوششی، بخاری برقی، والور، کلمن آب و فانوس و همچنین بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته و بسته‌های بهداشتی توزیع شد.

وی با اشاره به گستردگی مناطق درگیر در سطح استان خاطرنشان کرد: امدادرسانی در این شهرستان ها، با توجه به شرایط محلی و نیاز‌های خانوار‌های متأثر صورت پذیرفته است و نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با به‌کارگیری تجهیزات و امکانات امدادی، خدمات مورد نیاز را به افراد آسیب‌دیده ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در پایان با تأکید بر اهمیت توجه به هشدار‌های هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، از شهروندان خواست در شرایط نامساعد جوی از تردد و حضور غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کنند و در صورت بروز حادثه، برای درخواست خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.