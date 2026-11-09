به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در نشست تخصصی رئیس کل دادگستری استان با فرمانده سپاه ثارالله، قرار شد با همکاری سپاه و دستگاه قضایی و اجرای طرح شهید سلیمانی، ۶۳۰ پرونده باقی‌مانده در دادگاه‌ها تا هفتمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، با کار جهادی تعیین تکلیف و مختومه شود.

در این نشست دادخدا سالاری، رئیس کل دادگستری استان، با تأکید بر ترویج مکتب شهید سلیمانی، سپاه را مجموعه‌ای مجاهد در عرصه‌های مختلف دانست و گفت: جمهوری اسلامی از نگاه حاج قاسم، حرم است و حفاظت از این حرم بر عهده دستگاه قضایی است.

سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان نیز با تأکید بر حمایت از دستگاه قضایی، از همکاری سپاه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، حمایت از تولید و رفع مشکلات حقوقی و اقتصادی خبر داد.