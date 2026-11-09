معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین برای بازسازی محورهای آسیب‌دیده مینودشت بسیج شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار در بازدید از رودخانه چهل چای مینودشت گفت: همه دستگاه های خدماتی و امدادرسان به حالت آماده باش درآمدند.

محمد حمیدی افزود : با پیش‌بینی بارش‌های شدید در شامگاه دوشنبه، تمهیدات لازم در سه منطقه استان اندیشیده شده و نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی در جریان بازدید و نظارت بر روند آمادگی دستگاه‌های اجرایی در شهرستان مینودشت گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی امشب شاهد تشدید بارندگی‌ها در سطح استان، از غرب تا شرق خواهیم بود.

حمیدی افزود: استاندار گلستان با هدف مدیریت بهتر شرایط، استان را به سه منطقه تقسیم کرده است؛ به‌طوری‌که مدیریت شرق استان به فرماندار بندرگز مدیریت محدوده غرب استان از رامیان به سمت غرب به مهندس مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرماندهی مدیریت بحران در مرکز استان نیز بر عهده شخص استاندار قرار گرفته است.

حمیدی با اشاره به بازدیدها و بررسی‌های انجام‌شده در شرق استان و شهرستان مینودشت تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های قابل توجه در این شهرستان جلسات و هماهنگی‌های لازم از سوی فرماندار برگزار شده و آمادگی مناسبی برای مدیریت حوادث احتمالی وجود دارد.

وی ادامه داد: با استفاده از تجربیات سیلاب‌های گذشته، به‌ویژه حوادث هفتم و هشتم مهرماه، در ۱۲ نقطه از محورهای شهرستان ماشین‌آلات سنگین مستقر شده‌اند تا در صورت بروز انسداد یا آب‌گرفتگی اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: پنج تیم عملیاتی و امدادی شرکت برق نیز در پنج نقطه مستعد قطعی برق مستقر شده‌اند و نیروهای جمعیت هلال‌احمر هم در پایگاه‌های خود در حالت آماده‌باش هستند.

وی با اشاره به هشدارهای صادرشده برای مناطق کوهستانی و روستاهای پرخطر گفت: اطلاع‌رسانی‌های لازم به دهیاران، به‌ویژه در روستاهای واقع در ارتفاعات و مناطق مستعد سیلاب و آب‌گرفتگی، انجام شده است، همچنین برای تأمین سوخت جایگزین در شرایط احتمالی کمبود گاز و مدیریت نیازهای زمستانی نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

حمیدی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان افزود: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، آمادگی مناسبی در سطح استان وجود دارد و امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه، بارندگی‌های امشب بدون بروز خسارات و حوادث سپری شود.

وی از شهروندان و هم‌استانی‌ها خواست امشب از ترددهای غیرضروری در جاده‌ها، به‌ویژه محورهای روستایی و فرعی، خودداری کنند و افزود: با توجه به احتمال آب‌گرفتگی ناگهانی مسیرها، تردد در این محورها می‌تواند خطرآفرین باشد.

معاون استاندار گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت حفاظت از دام‌ها در مناطق روستایی بیان کرد: اطلاع‌رسانی‌های لازم به روستائیان و دامداران انجام شده تا دام‌های خود را به مکان‌های امن منتقل و در محل‌های مطمئن نگهداری کنند تا از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و بارندگی شدید جلوگیری شود.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از سیلاب اواخر مهرماه در شهرستان مینودشت گفت: در جریان سیلاب گذشته، درختان و موانعی که در مسیر رودخانه‌ها قرار داشتند، از مسیر جریان آب خارج شدند و اکنون شاهد عبور روان آب در بستر رودخانه‌ها هستیم.